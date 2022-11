Cash Only: Ekonomika odsouzená k nestabilitě

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Průvodcem bude kniha, kterou vřele doporučuji ekonomům i neekonomům: Peníze a impérium : Charles P. Kindleberger a dolarový systém (2022) amerického historika Perryho Mehrlinga. Jsou to dramatické dějiny dolaru na pozadí života napůl zapomenutého, napůl opovrhovaného ekonoma, jehož život obsáhl téměř celé 20. století.

Charles Kindleberger (1910-2003) je nejznámější jako autor klasické knihy Manias, Panics, and Crashes (Mánie, paniky a krachy), dějin finančních krizí, které brzy vyjdou i v českém překladu.

Byl to ekonomický historik a teoretik, jehož formovala velká hospodářská krize třicátých let, která ekonomicky zasáhla i jeho rodinu. Kindleberger během svého třicetiletého působení na Massachusettském technologickém institutu nebyl součástí hlavního proudu ekonomie, pohyboval se spíše na okraji profese, a to i proto, že nepoužíval matematické metody, jimiž univerzita proslula.