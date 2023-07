Inflace je sice na ústupu, ale na konečné vítězství si ještě musíme počkat

Klesají prakticky všechny myslitelné ukazatele inflace a tzv. jádrová inflace, tj. inflace bez potravin a energií, u nás dokonce poklesla od loňského podzimu rychleji než v ostatních vyspělých zemích. To vše zní sice dobře a je fakt, že hlavní povodňová vlna inflace je již za námi, ani zdaleka však ještě nejsme v suchu. Na cestě k nízké inflaci nás v nejbližších měsících čekají překážky, z nichž některé umíme celkem dobře předvídat, ale jiné jsou trochu nejasnější.

K těm prvním patří ty výkyvy inflace, které jsou důsledkem daňových úprav nebo loňských událostí: zvýšení spotřební daně z nafty, ke kterému vláda přistoupí zřejmě ještě letos, by mělo mít díky nízké váze ve spotřebním koši jen mizivý dopad. Citelnější vliv bude mít skutečnost, že v loňském říjnu byl na tři měsíce zaveden tzv. úsporný tarif a ten cenovou hladinu přechodně a vlastně nouzově na tři měsíce snížil. To ale znamená, že letošní cenovou hladinu budeme na podzim porovnávat s loňskou přechodně sníženou cenovou hladinou, takže inflace bude z tohoto důvodu logicky o něco vyšší, než kdyby úsporný tarif vloni neexistoval.

Zajímavější než tento technický vliv však bude dopad uvažovaných úprav DPH v lednu příštího roku. Ačkoliv úpravy DPH jako celek jsou navrženy tak, že povedou k mírně nižšímu zdanění, přesun položek mezi sazbami obsahuje jedno zjevné riziko. Totiž riziko, že zatímco ty položky, u nichž dojde ke zvýšení sazby daně, „náležitě“ zdraží, naopak ty položky, u nichž sazba DPH klesne, nezlevní o tolik, o kolik by měly. Tento efekt nelze vyloučit, ale podle našich odhadů by ani toto nemělo být více než několik desetin procenta. Navíc by měl být efekt pouze dočasný – změna sazeb DPH nemůže trvale změnit marže na jednotlivých trzích, ty jsou totiž určeny především intenzitou konkurence.