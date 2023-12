Dovolím si podotknout i pár poznámek ohledně ekonomiky velkých událostí, jako je Expo. Kdysi jsem měl – a od té doby podobné události se zájmem sleduji – příležitost vést tým, který z ekonomického, ale i marketingového pohledu „počítal“ možnost olympijské kandidatury pro Prahu. Byl to určitě nejsložitější projekt, který jsem vedl, nepočítali jsme jen stavby stadionů, ale museli třeba i zjistit, co by stál pronájem baterií protiletadlových systémů Patriot. Skeptické Čechy by to asi překvapilo, ale nedojde-li k něčemu smolnému, vlna terorismu a s ním spojených násobných než předpokládaných nákladů na bezpečnost např. zničila ekonomický výsledek olympiády v Aténách, vychází velké události z hlediska ekonomických příjmů pro pořadatelskou zemi často docela pěkně. Ony totiž do pořadatelské země přitáhnou ze světa výdaje (návštěvníků i účastníků), které by v ní jinak nebyly realizovány, a o zbytek se postará multiplikátor. Takže ani čistě ekonomicky nejde u světové výstavy Expo o tak málo.