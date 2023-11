Komentář: Jeden rozpočet, dva výsledky? Za „zmatek“ můžou evropské peníze

To nyní ponechme stranou. Jasno do celé věci nevnáší ani skutečnost, že takzvaná pokladní plnění státního rozpočtu vykazují výsledky dva. Výjimkou není ani stav státního rozpočtu ke konci října, který skončil s deficitem 210,7, respektive 237,2 miliardy korun. Proč jsme informováni o dvou bilancích a v čem se liší?

Státní rozpočet se sestavuje na tzv. hotovostní bázi. To znamená, že na příjmy a výdaje hledíme podle toho, kdy peníze reálně do rozpočtu doputují a kdy jsou z něj vydány. Pokladní plnění nabízí pohled na přítoky a odtoky peněz, aniž by řešilo, zda do daného období věcně patří. Firemní hantýrkou bychom mohli říct, že se jedná o obyčejné cashflow.