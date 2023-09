Komentář: Stát si k zásobníkům koupil i plynovody. Je to dobrý signál

Existuje spousta názorů na míru zapojení a efektivitu hospodaření státních subjektů v energetice. Všechny mají svá pro a proti. V tomto komentáři s nimi nechci nijak polemizovat, soustředím se čistě na to, že v případě společnosti Net4Gas existuje vysoká pravděpodobnost, že by byl každý jiný potenciální zájemce pro zajištění stabilních dodávek plynu větším rizikem.

A přesně to je dnes v sázce. Přepravní plynovody jsou podobně strategická aktiva jako zmíněné zásobníky. Provoz obou těchto plynárenských prvků je do značné míry koordinován. Zásobníky jsou připojeny k přepravní soustavě a zejména na severní Moravě se výrazně podílejí na bezproblémovém zajištění poptávky. Dispečinky obou subjektů proto velmi úzce spolupracují.

Průmyslové podniky, jako hlavní odběratel plynu, však řeší své budoucí energetické potřeby pomocí dlouhodobých investic, u nichž vyžadují spíše desítky let provozu. Nemohou si dovolit investovat do něčeho, co za pár let přestane být absolutně cenové konkurenceschopné z důvodu například extrémního „daňového“ zatížení.