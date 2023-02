Odbory kritizují vládu, že s nimi nejedná o reformě penzí. Mluví o protestech

Největší odborová centrála píše premiérovi Petru Fialovi (ODS) a žádá o projednání návrhů na změnu penzijního systému na březnové tripartitě. Novinářům to dnes řekl předák ČMKOS Josef Středula. Podle něj odboráři z nejsilnějšího svazu KOVO debatují o podobě protestních akcí. Odbory kritizují mimo jiné záměr dál postupně zvyšovat důchodový věk až na 68 let. ČMKOS se staví i proti navrhovanému omezení mimořádné valorizace důchodů v červnu. Předáci mluví o porušení ústavnosti, a to kvůli případné retroaktivitě, principu očekávání či rovnému zacházení.

„Mezi květnem a dneškem neproběhla žádná debata o podobě důchodové reformy. To je narušení sociálního dialogu po všech stránkách,“ uvedl Středula. Odbory si stěžují na to, že jim vláda neposkytuje ani podklady, nebo je neposílá včas. „Včera před polednem (ve čtvrtek) jsme obdrželi návrh změny zákona o valorizaci, připomínky máme dát do dneška, vláda to projedná v pondělí. To není sociální dialog, není to ani hra na dialog, je to ignorování sociálního dialogu,“ řekl Středula.