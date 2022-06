OPEC+ urychlí těžbu ropy, v červenci a srpnu o 648 000 barelů denně

Skupina doposud odolávala výzvám ke zvýšení těžby kvůli vysokým cenám ropy a uváděla, že důvodem vysokých cen je geopolitická situace. Západní sankce na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu mu snižují těžbu a podle řady odhadů by těžba v Rusku, které je druhým největším vývozcem ropy na světě, mohla klesnout o dva až tři miliony barelů denně.

Zvýšení těžby bude rozděleno mezi členy poměrně, obvyklým způsobem. Zemím, které doposud nebyly schopné zvýšit těžbu, jako je Angola, Nigérie a nejnověji také Rusko, tedy také byla zvýšena kvóta. To by mohlo znamenat, že skutečné zvýšení dodávek bude nižší než oficiální údaj. To se v posledních měsících dělo často.