Pražská energetika nabídne fixované tarify s cenami pod vládním stropem

Další velký dodavatel energií nabídne ceny pod stanoveným vládním stropem. Dnes to oznámila Pražská energetika (PRE). Podmínkou je ale fixace do konce roku 2024. Oznámil to mluvčí společnosti Karel Hanzelka. Ceny pod vládním maximem začali v reakci na klesající ceny energií na trhu snižovat i další dodavatelé.