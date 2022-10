Stát neví, komu pomáhat s energiemi. Bude definovat, kdo je zranitelný zákazník

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce ochránit co největší počet domácností před vysokými cenami energií a zamezit jejich případnému pádu do hrozící energetické chudoby. V nedělním pořadu Otázky Václava Moravce České televize (ČT) to uvedl výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost a programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.