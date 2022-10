Přehledně: Jak chce Brusel zlevnit energie

Lídři zemí EU na čtvrtečním jednání, jež se protáhlo až do noci, podpořili návrhy Evropské komise. O opatřeních by měla příští úterý jednat ještě rada energetických ministrů.

Komise podle agentury Reuters navrhla zavedení alternativního cenového referenčního cenového indexu pro zkapalněný zemní plyn (LNG). Ten by měl v současné situaci fungovat lépe než stávající TTF (Title Transfer Facility), který je pro ceny plynu v Evropě rozhodující, ale podle lídrů Unie je spíš příhodný pro plyn protékající potrubím.

Nový nástroj by EU měla stanovit začátkem roku 2023 a měl by fungovat jako mechanismus cenové korekce v případě mimořádného zdražení.

Dále se EU dohodla na dobrovolném společném nákupu plynu. Povinné společné nákupy se vztahují na objem 15 procent kapacity plynových zásobníků. V případě Česka by to odpovídalo 518,55 milionu kubíků plynu. O zákonech, které by společný nákup umožnily, bude třeba ještě jednat v nadcházejících týdnech.