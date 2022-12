Přichází doba lámání energetického chleba, do Evropy míří mráz

Do Evropy míří pravé zimní počasí. V pátek se obyvatelé Stockholmu probudili do zasněženého a mrazivého rána a chladné počasí bude na kontinentu i během příštího týdne, podle předpovědi teploty zůstanou pod nulou i ve střední Evropě a v některých částech Spojeného království by mělo sněžit.