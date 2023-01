Skončila dvouletá záruka. Po roce už může být těžší vrátit vadnou věc

Právě na změny v reklamacích se dnes podíváme. Zjednodušeně řečeno se více posilují práva spotřebitelů ve lhůtě do 12 měsíců od pořízení zboží, ale naopak později už bude úspěšnost reklamace více záviset na vstřícnosti prodejce a schopnosti zákazníka prokázat, že zboží bylo vadné už při jeho koupi.

„Dosud prodejce až na výjimky odpovídal za vady, které vznikly kdykoliv v době dvou let od zakoupení zboží. Nyní bude odpovědný už jen za výrobní vady, tedy takové, které na zboží existovaly již v okamžiku koupě, byť se projeví až později (do dvou let od převzetí),“ vysvětluje ředitelka organizace dTest Eduarda Hekšová.