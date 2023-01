Za zdražování si můžou i sami zákazníci, popisuje šéf e-shopu

Vliv na cenu potravin mají faktory, které byly předvídatelné, jako jsou ceny energií. Ale pak také to, co očekávatelné nebylo, například vývoj války na Ukrajině nebo ptačí chřipka v Evropě.

„V momentě, kdy vzrostou ceny energií při výrobě cukru, tak logicky potom musíte prodávat dráže, ale jiná věc jsou spekulanti na burze, kteří mohou tlačit ceny nahoru. Situaci pak mohou využít jak dodavatelé, tak samotní obchodníci. Ale jsou to jen domněnky na základě znalosti trhu. Domnívám se ale, že je to něco, co s sebou vyšší inflace do určité míry nese, že když všichni stále dokola slyšíme, že všechno bude dražší, tak to může dát prostor situaci zneužít a lidově řečeno si přisadit,“ míní šéf Košíku.