Německé Metro získává podíl v českém Košíku. Pomůže s expanzí

Tento podíl by se ještě mohl rozšířit až na 30 procent, pokud by Košík ve spolupráci s Metrem rozšířil svou nabídku i na další trhy střední a východní Evropy. Spolupráce mezi oběma firmami začala již v roce 2020.

Košík.cz podle CEO Ivana Utěšila přichází do regionů s cílem ukázat lidem, že online nákup potravin by měl být službou pro všechny. „Každý si na Košíku najde to své, někdo nás využije jen na větší nákupy, jiný jako svůj hlavní supermarket. To však nejde bez jasné cenové strategie. Nízké náklady na provoz nám tak umožňují přicházet s nejlepšími nabídkami a tlumit pro zákazníky úspěšně dopady inflace na ceny potravin,“ vysvětluje.