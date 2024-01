Slavná univerzita se dohaduje s firmami, kdo vlastní název Cambridge

Holtzman byl zmatený, když zjistil, že univerzita si nárokuje práva na „vlastní slovo ‚Cambridge'“. „Je docela bizarní, když si nějaký subjekt nárokuje, že vlastní zeměpisnou polohu,“ říká pro BBC 45letý Holtzman. „Je to něco na způsob lordů, kdy platí ‚já jsem pánem tohohle - já vlastním Cambridge‘, podivuje se.

„Myslím si, že v cambridgeské bublině je neužitečné - ba přímo škodlivé -, aby univerzita potlačovala začínající podniky, které chtějí zcela oprávněně říkat: ‚Sídlíme v Cambridge, proto je to součást našeho obchodního jména a ochranné známky‘.“

Univerzita sice zpochybňuje tvrzení, že „vlastní Cambridge“, ale přitom vlastní ochranné známky se slovem „Cambridge“ v několika kategoriích, a to jak pro zboží, tak i pro služby.

To znamená, že instituce se může pokusit zabránit ostatním v používání slova „Cambridge“, pokud se domnívá, že by to mohlo poškodit její značku. Společnosti, které působí v nesouvisejících oborech, ale mohly název města používat ve svých názvech.