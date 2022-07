Slovensko má zásoby plynu na celou zimu, Češi naplnili tři čtvrtiny rezerv

„Mohu oznámit, že Slovensko má plynu dostatek na celou příští topnou sezónu, tedy až do konce března 2023. Tento plyn se nachází v slovenském vlastnictví a je fyzicky na Slovensku v zásobnících,“ oznámil ministr Richard Sulík.

Sulík řekl, že Slovensko má v zásobnících uskladněno množství plynu, které odpovídá 49 procentům roční spotřeby země. Podle ministra by země zvládla i případné zastavení dodávek suroviny z Ruska. Německo se obává, že po ukončení stávající údržby plynovodu Nord Stream 1, který vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a který je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do EU, plyn tímto potrubím kvůli sporu mezi Ruskem a Západem už nepoteče.