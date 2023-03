Stanou se solární elektrárny největším zdrojem energie? Válka jim pomohla

„IEA to říká dlouhodobě, myslím si, že mají pravdu. Tendence růstu se zatím vždy ukázaly jako podhodnocené. I my jsme nečekali, že to bude celosvětově takhle rychlé, ale rozhodně to považuji za správné,“ říká pro SZ Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.

„Solární energie byla před covidem a ruskou invazí na Ukrajinu levnější. Z mnoha důvodů, jako je nedostatek surovin, zpřetrhání dodavatelských řetězců a dozvuky covidové ekonomiky, zdražila. Zároveň je otázka, jestli vůbec bude elektřina někdy levnější, než byla před covidem. I kdyby ale byly panely dražší než třeba před dvěma lety, stále mají obrovskou výhodu – znáte jejich náklady a víte, kolik elektřiny panel za 20-30 let vyrobí. Ještě než elektrárnu postavíte, víte, za jakou cenu bude elektřinu vyrábět. To u žádného jiného zdroje kromě slunce a větru nevíte. Víte, kolik průměrně v Česku za rok svítí nebo fouká, ale cenu paliva v příštím roce odhadnout tak dobře nedokážete,“ vysvětluje Krčmář.

V rámci plánu RePower EU chce nyní sedmadvacítka do roku 2030 vyrábět 45 procent energie z obnovitelných zdrojů, přičemž se zaměřuje na více než zdvojnásobení solárních instalací na 320 GW do roku 2025 a 600 GW do roku 2030. To samo o sobě sníží spotřebu plynu o 9 miliard metrů krychlových do roku 2027, odhaduje Brusel.