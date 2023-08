Stát si asi nakonec od Evropské komise půjčí „jen“ 20 miliard

Česká vláda měla v plánu velkou půjčku od Evropské komise, která měla pomoci státnímu rozpočtu. Původně se mluvilo o sumě 137,4 miliardy korun. Peněz nakonec bude podle všeho méně a podle ministra Mikuláše Beka by mělo jít jen o 20 miliard.

Investice do infrastruktury nebo školství by se měly financovat jiným způsobem než z půjčky. Podle Beka lze využít například u školství peníze ze státního rozpočtu. Ministr považuje za důležité nastavit robustní investiční program, který by investice v odvětví nesvazoval horizontem poloviny roku 2026.