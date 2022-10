Experti varují před zvyšováním mezd, mohlo by roztočit inflační spirálu

Podle člena bankovní rady Tomáše Holuba dokonce hrozí americký scénář , podle kterého se roční míra inflace držela na úrovni 6 až 11 procent v období let 1974–1983.

Česká národní banka ovšem doporučuje maximálně pět nebo šest procent, jinak by prý došlo k roztočení inflační spirály.

„To snad nemyslí vážně. Celou krizi snad mají zaplatit obyčejní lidé?“ Těmito slovy reagoval předseda odborů Josef Středula na doporučení České národní banky, že mzdový růst v příštím roce nesmí překročit pět nebo šest procent. „Pokud by byl růst mezd vyšší, tak je to proinflační impulz,“ uvedla viceguvernérka Eva Zamrazilová v rozhovoru pro Reuters.

Středula trvá na tom, že nominální mzdy mají v příštím roce vyrůst nejméně o deset procent, aby aspoň částečně vyrovnaly inflaci, která letos podle předpovědi České národní banky (ČNB) dosáhne v průměru sedmnácti procent a také část příštího roku se bude držet nad deseti procenty. „Zaměstnanci už přišli o značnou část svých reálných příjmů, a to ještě nikdo neví, jak dopadnou drahé energie. Na to už nebude stačit ani finanční polštář, který si někteří vytvořili během covidové krize,“ zdůrazňuje šéf odborů.

Připomněl tím zvláštnosti tuzemského mzdového vývoje. Díky snížení daně z příjmů v roce 2021 vyrostly tuzemské čisté mzdy podle Eurostatu reálně o devět procent. Bylo to nejvíc v historii Česka, přitom v celé EU zaznamenali vyšší růst jen Lotyši. Letošní rok však nabízí zrcadlový obraz. Mzdové náklady se v prvním pololetí snížily rekordním tempem. Podle Eurostatu poklesly o osm procent, tedy nejvíc po Estonsku.

Na rozdíl od cen energií a inflačních očekávání obchodníků zvyšování mezd k inflaci nepřispělo, to se však může podle expertů centrální banky změnit, pokud se mzdy přece jen utrhnou. Právě proto je nezbytné zabránit, aby jejich růst překročil šestiprocentní hranici. Pokud se to nepodaří, hrozí inflační spirála a podle člena bankovní rady Tomáše Holuba dokonce americký scénář, podle kterého se roční míra inflace držela na úrovni 6–11 procent v období let 1974–1983.