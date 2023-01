Tchaj-wan místo Číny a dobré jméno jinde. Pavel může pomoct byznysu i jako voják

„Žádná významnější cesta nového prezidenta do zahraničí by se neměla obejít bez kvalitně poskládané podnikatelské delegace. A klíčové je to především při cestách do takzvaných třetích zemí mimo EU, kde je politika s ekonomikou úzce propojená. Tam čeští exportéři jejich podporu budou potřebovat. V Evropě si pomohou sami,“ řekl Seznam Zprávám viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.