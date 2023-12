V podzemí čekají ohromné zásoby „čisté energie“, těžaři ale vyčkávají

Předpokládá se však, že objev ve Francii představuje největší přirozeně se vyskytující ložisko tohoto plynu, jaké kdy bylo nalezeno. Profesor Pironon odhaduje, že by se zde mohlo nacházet 250 milionů tun vodíku, což by stačilo k pokrytí současné celosvětové poptávky na více než dva roky.

USGS však odhaduje, že je v podzemí pravděpodobně kolem 100 tisíc megatun dostupného vodíku – a to by mohlo představovat zásoby na stovky let. Podle Ellise by měly být podmínky a způsoby získávání podobné jako u zemního plynu.