Výjimeční Češi. Při jednání s úřady preferují „osobní kontakt“, protože musí

Většina kontaktů Čechů s veřejnými institucemi probíhá osobně, a to hlavně u žádostí o vydávání dokumentů či sociálních dávek, hlášení přestupků a trestných činů, placení pokut i podávání daňového přiznání. Vyplývá to z průzkumu Connected Citizens společnosti EY.

Ochota komunikovat s úřady on-line v Česku roste se vzděláním. Takže až 60 % vysokoškolsky vzdělaných občanů by preferovalo s úřady komunikovat pomocí webových stránek. Nejméně nadšení jednat s úřady přes web či dokonce on-line chat vykazuje zejména generace Baby Boomers, tedy lidé starší 56 let.

„Obecně lze říci, že v porovnání s některými jinými zeměmi Češi nemusí se „státem“ až tolik komunikovat, což by do značné míry vysvětlovalo jejich ochotu chodit na úřady osobně a zároveň stále relativně nízké využívání elektronických nástrojů,“ říká Smetánková.

A co by podle lidí zásadně zlepšilo jejich spokojenost s veřejnými službami? Je to digitální centralizace a hlavně sdílení informací mezi úřady. Možnost vyzvednout si všechny dokumenty na jednom místě, neopakovat své údaje při jednání s různými úřady, jednotné weby nebo kontaktní místa. Právě to uváděli respondenti nejčastěji.

Mít digitální ID zahrnující osobní údaje a potenciálně další informace jako např. historii využití veřejných služeb včetně těch zdravotnických, u kterého by občan mohl zvolit, kdo k němu bude a nebude mít přístup, by bylo komfortní pro 58 % respondentů. Propojit takové ID s informacemi o finančním příjmu by bylo komfortní pro 47 % Čechů. To by mohlo do budoucna skýtat zajímavé možnosti pro další zefektivnění – ať už se jedná o využití pro účely konkrétního zacílení dávek či dalších vládních opatření, automatického odvodu daní bez nutnosti daňového přiznání apod.