Vzývaný i kritizovaný miliardář předal impérium synovi. Kdo je Soros junior?

Nejprve vystudoval na New York University, v roce 2018 získal PhD z historie na University of California v Berkeley. Jeho přátelé na twitteru uvádějí, že je velkým fanouškem fotbalu, hip hopu, ale i filozofie se zápalem pro politiku.

Deset tisíc dolarů, které byste se Sorosem investovali na počátku jeho podnikání, by se vám do roku 2000 rozrostlo na 43 milionů dolarů.

Za 30 let, od roku 1970 do roku 2000, kdy odešel z aktivní manažerské pozice do penze, zajistil jeho fond Quantum investorům výnos v průměru 31 procent ročně.

Peníze od nadace získává například organizace Bend the Arc, která se zasazuje o spravedlnost pro americké židy, nebo Seeds for Africa, jenž podporuje vzdělání dětí v Etiopii. Dotuje také organizace National Domestic Workers Alliance a Make the Road New York podporující zaměstnávání latinských Američanů a přistěhovalců. Dále podporuje společnosti věnující se ochraně životního prostředí, jako je třeba Global Witness, britská organizace pro ochranu životního prostředí, ale i lidských práv.