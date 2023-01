Češi si oblíbili chytré televize. Za zábavu si klidně připlatí

Největší boom mezi placenými zábavními službami v Česku zažívají platformy streamující filmy a seriály. Zatímco v roce 2019 sledovala placené pořady, například na platformě Netflix či Disney+, tři procenta Čechů, loni už to byl více než každý pátý.

Televize má v českých domácnostech pevně ukotvené místo. „Každý den si ji zapíná v průměru 68 procent českých televizních diváků ve věku čtyř a více let a jejím sledováním tráví v průměru téměř 3,5 hodiny denně,“ řekl Seznam Zprávám Pavel Müller, ředitel výzkumu a marketingu ve společnosti Atmedia.

Nepřekvapí proto, že ze zábavních platforem zažívají v Česku prudký nárůst především chytré televize. Za poslední dva roky vzrostl podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) podíl domácností s televizí připojenou na internet ze 34 na 44 procent. Zastoupení je ještě vyšší u rodin s dětmi.

„I v případě chytrých zařízení zaznamenáváme vyšší podíly ve vybavenosti u domácností s dětmi do 15 let a u mladých domácností, kde je například chytrou televizí vybaveno již více než 60 procent z nich,“ říká Eva Myšková Skarlandtová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

O Vánocích si však Češi raději pustili „obyčejnou“ televizi, nejlépe s nějakou pohádkou. „V tom jsou čeští diváci konzervativní, což podtrhuje i fakt, že právě Štědrý den s vánočními pohádkami je dnem s nejvyšší sledovaností televize v roce,“ uvedl Müller.

Vánoce jsou rekordmanem ve sledovanosti televize dlouhodobě. V letech 2019–2021 si ji na Štědrý den zapnulo v průměru 83 procent diváků starších čtyř let a v průměru před ní strávili více než šest hodin.

Z možného naplnění volného času v digitálním světě patří sledování videí a pořadů on-line mezi nejoblíbenější možnosti – v Česku takto tráví čas téměř 60 procent obyvatel starších 16 let. Více než polovina lidí poslouchá on-line hudbu, každý pátý pak hraje během volna hry.

Takzvaná videa na vyžádání (anglicky Video on Demand neboli VOD), kdy si divák nevybírá jen program, který chce sledovat, ale volí si přímo pořad, si lidé oblíbili hned z několika důvodů. „Hodně se na tom podílela celosvětová pandemie covidu-19, kdy byli lidé zavření doma a hledali cesty, jak se zabavit. Televizní sledovanost v letech 2020 a 2021 proto dosahovala rekordních hodnot a lidé se naučili sledovat také placené VOD služby,“ vysvětlil Müller.

Jak ředitel výzkumu a marketingu dodal, důvodem je rovněž větší výběr platforem v Česku, například Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video či Voyo televizní skupiny Nova. Navíc se podle odborníka mění styl sledování televize u mladých lidí.

„Mladší generace, která využívá placené VOD služby nejčastěji, je zvyklá konzumovat média jinak. Zástupci této skupiny si chtějí pustit své oblíbené pořady kdykoliv a kdekoliv. Častěji proto využívají například funkci zpětného sledování televize nebo právě placené VOD služby,“ říká Müller.

Zvýšený zájem zaznamenala před Vánoci česká placená streamovací platforma Voyo, která má nyní v Česku a na Slovensku přes 400 tisíc předplatitelů. „Před Vánoci pravidelně evidujeme zvýšený nárůst předplatitelů, kdy je předplatné věnováno jako vánoční dárek, a to jak formou přímé registrace, tak formou dárkových poukazů, které jsou v prodeji,“ vysvětlil Seznam Zprávám Michal Prokeš, vedoucí PR oddělení Voyo.

Zájem o Voyo potvrdila i Veronika Zachariášová, tisková mluvčí O2. „Od jeho představení 1. 12. 2022 zaznamenáváme obrovský zájem o balíček Voyo, který O2 TV přináší jako první operátor v Česku,“ uvedla pro Seznam Zprávy mluvčí s tím, že před Vánoci vzrostl také nákup poukázek na O2 TV.

Zábava něco stojí

Kdo se ale chce dobře pobavit, musí i něco zaplatit. Podle slevového portálu Picodi padne na předplatné zábavních portálů 3,3 procenta průměrného českého platu. Analytici zjistili, že balíček pěti platforem – Netflix (filmy a seriály), Amazon Prime Video (filmy a seriály), Spotify (hudba), Scribd (e-knihy) a Xbox Game Pass (hry) vyjde v Česku měsíčně na téměř 44 eur, tedy 1074 korun.

V žebříčku vybraných států Česká republika patří k zemím, kde balíček zábavních platforem stojí více, jak je zřejmé z druhé části grafu, poměrově k platu však Čechy vyjde lépe.

Šipkou si můžete překliknout do druhé části grafu

Platformy jsou nejdražší ve Švýcarsku, Švýcaři si ovšem na ně musí vyhradit jeden z nejmenších podílů platu (1,2 %). Podobně jsou na tom USA nebo Německo. Na druhou stranu je nejméně výhodné pořizovat si zábavní portály v Nigérii, kde obyvatele přijdou na 22,2 % platu, Pákistánu (19,5 %) a v Egyptě (15,2 %).

Ceny vychází z oficiálních webových stránek služeb a při různých možnostech předplatného byla zvolena standardní možnost pro jednotlivce. V rámci různých platforem tak mohou existovat například ceny pro rodinné balíčky, které jsou nižší.

Takto vypadají ceny jednotlivých předplatných z diskutovaného balíčku v České republice podle webu Picodi:

Netflix 259 Kč Amazon Prime Video 79 Kč Spotify 147 Kč Scribd 251 Kč Xbox Game Pass 339 Kč

V současné době v zábavním průmyslu roste nejenom počet uživatelů, ale i samotných platforem. A tak se streamovací služby snaží najít nové způsoby, jak oslovit potenciální zákazníky.

Například americká firma Netflix, která vysílá filmy a seriály na přání a je v Česku nejvyužívanější VOD platformou, od 3. listopadu spustila novou možnost obchodního modelu s reklamou. Uživatelé tedy na předplatném ušetří, ale budou muset během filmů a seriálů zhlédnout až 30sekundové reklamy. Na hodinu filmu tedy vyjde cca čtyři až pět minut reklam.

Služba zatím není dostupná v Česku, funguje ale například v Německu, kde předplatné s reklamou stojí 4,99 eura (121 korun) namísto 7,99 eura (194 korun). Netflix změnu ohlásil v dubnu loňského roku poté, co firmě ubyli předplatitelé a klesly akcie.

Hudba, knihy i hry

Data ČSÚ ukazují, že Češi si oblíbili nejen video na vyžádání skrze chytré televize, ale i například on-line hudbu či četbu. A mladí lidé jsou čím dál tím více ochotni si za to zaplatit – čtvrtina mladých od 16 do 34 let za on-line hudbu platí.

Významnou změnu přinesla i četba e-knih, která podle ČSÚ nejvíce meziročně vzrostla u lidí ve věku od 35 do 44 let. Zvýšila se až na deset procent, a tím se tato věková skupina stala největším zastáncem on-line knih, časopisů a novin.

Také na e-knihách, stejně jako na streamovacích platformách, se podepsala pandemie covidu-19, jak redakci potvrdilo knihkupectví Kosmas. „E-knihy se v roce 2022 prodávaly řádově stejně jako v roce 2021. Tehdy ovšem prodeje elektronických knih extrémně stouply v souvislosti s pandemií koronaviru a zavřenými kamennými prodejnami,“ uvedla pro Seznam Zprávy vedoucí oddělení marketingu a PR knihkupectví Kosmas Renata Kricnerová.

Analytici ve výše zmiňovaném žebříčku zkoumali také herní platformu Xbox Game Pass, která byla nejdražším předplatným. A data ČSÚ ukazují, že placené hry patří mezi zábavu především mladých lidí. V mladém věku, od 16 do 25 let, hraje hry více než šest lidí z deseti. Od 16 do 44 let je více než desetina Čechů ochotna za hry zaplatit. Nejméně hry baví seniory.