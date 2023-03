Česko je zemí mužů. A změna není na obzoru

„V prvé řadě to jsou přetrvávající genderové stereotypy o tom, že ženy se do vedení prostě nehodí pro svoji mentální a fyzickou konstituci – to je, že nejsou dostatečně rozhodné, jsou emotivní, labilní, nemají dostatečnou výdrž a tah na bránu,“ vypočítává. „Což je samozřejmě nesmysl, protože se jedná o individuální osobnostní charakteristiky, u kterých pohlaví není podstatné.“

Podle odborníka ale hraje významnou roli také to, že mnoho zaměstnavatelů dosud nepřistoupilo na to, že provoz je zapotřebí přizpůsobovat potřebám pracujících v současné společnosti. Jako příklad uvádí slaďování osobního a pracovního života prostřednictvím práce z domova, uzpůsobení pracovní doby a další. „S tím ale souvisí dostatečné kapacity na zajištění péče o menší děti a další potřebné osoby, které v ČR fatálně chybí,“ připomíná Vošmik.

Zaměstnavatelé pak počítají s tím, že ženy i muži mohou odejít na několik týdnů či měsíců pečovat o děti. „Uzpůsobují tomu provoz a rodičovství pak není důvodem k nepřijetí do práce, k zaměstnání na méně důležité, a tudíž i méně placené pozici nebo k jiné formě diskriminace, jak se to u nás děje ženám, které se o děti starají především,“ popisuje Labudová.

„Rozdělení trhu práce na ženské a mužské sektory začíná už ve školství a v rodinách, kde pořád přetrvávají stereotypy, podle nichž se dívky hodí do humanitních a pečovatelských oborů a chlapci na techniku,“ potvrzuje Labudová. I to podle ní dělají severské země jinak: „Ukazují všem dětem všechny směry a možnosti, hledají jejich talenty bez předsudků a podporují je v jejich volbě.“

I proto například mezi bezdomovci převládají muži. Má to však i další důvod, opět genderový. „Pro ženy je odchod od partnera, byť je násilnický, vždy velmi obtížný. Znamená to pro ně většinou finanční propad, či dokonce chudobu, často navíc mají pečující povinnosti, které vedou k tomu, že raději setrvají v nefunkčním vztahu, než by uvedly do chudoby své děti,“ vysvětluje odborník.