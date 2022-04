Data: Dál do Evropy se přesunuly asi dva miliony uprchlíků z Ukrajiny

Více než 5,2 milionu válečných uprchlíků už překročilo hranice Ukrajiny. Nejčastěji míří do Polska, kam od začátku konfliktu uprchlo přes 2,9 milionu z nich.

Statistika Úřadu Vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) však zahrnuje pouze přechody hranic s Ukrajinou, běženci v těchto zemích nemusejí zůstávat. Část z nich pokračuje dál, někteří se naopak rozhodli do země vrátit .

„Většina Ukrajinců nyní míří do sousedních zemí Ukrajiny, ale odhaduje se, že již přes dva miliony osob se posunuly dále do Evropy. Vývoj je dynamický a zatím nedisponujeme dostatkem dat,“ vysvětluje Burianová.

Podle údajů jednotlivých zemí se značná část uprchlíků z Ukrajiny uchýlila do Německa, Česka , Itálie a Španělska. Ne u všech zemí je ale přesné číslo dohledatelné nebo aktuální.

„Čísla jsou trochu komplikovaná, protože po vstupu do schengenského prostoru a registraci v nějaké zemi není jisté, kde zůstávají,“ vysvětlil Seznam Zprávám analytik z Ústavu mezinárodních vztahů Jan Daniel.

„Tradičně lidé směřují do zemí, kde se mohou opřít o svoji existující komunitu. Polsko, Itálie, Česká republika, Španělsko a Německo jsou domovinou nejpočetnějších komunit Ukrajinců v EU a lze očekávat, že právě do těchto zemí bude směřovat významný počet uprchlíků,“ popisuje Burianová.

Podobně to vidí i Kateřina Hojgrová, doktorandka na Univerzitě Palackého v Olomouci, která se zaměřuje na migraci. „Roli hraje několik hlavních faktorů. Tak jako při každé jiné migraci je velmi důležitá role diaspory, sociální a kulturní příbuznosti, jazyková podobnost, stejně jako geografická blízkost regionu,“ řekla Seznam Zprávám.

Za rozdílem v přístupu jednotlivých zemí tehdy a dnes podle Daniela stojí například i jeho celkové rámování. „Je jasné, kdo je tady nepřítel, kdo přítel, kdo je napadený a proč utíká z války. Hrají tady roli širší politické vztahy s Ruskem a obavy z něj i přesvědčení, že Ukrajinci jsou skutečně oběti, kterým je potřeba pomáhat,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy. U předchozí uprchlické vlny v roce 2015 to podle něj jednoznačné nebylo.

„Do jisté míry je tady element islamofobie, který byl přítomný v minulé uprchlické vlně. Teď v zemích, do kterých Ukrajinci míří, politici zdůrazňují, že jsou to lidé z napadené země, že jsou to lidé ze země, která je nám civilizačně blízká,“ dodává Daniel s tím, že negativní zprávy o uprchlících z Ukrajiny, často v podobě dezinformací, necílí na kulturní rozdílnosti.