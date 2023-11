Osm z deseti Čechů pije

Více než 60 procent dospělých Čechů v průzkumech přiznává závislost na některé z legálních návykových látek nebo činností. Nejčastěji se pereme s alkoholem, kouřením, ale také sociálními sítěmi nebo s hraním her na internetu a také sázením, ukazuje aktuální průzkum agentury IPSOS pro Seznam Zprávy.

Nejviditelněji mají problém s pitím alkoholu skupiny lidí v produktivním věku mezi 35 a 64 lety. Z představitelů nejmladší generace jich sedm procent uvádí, že pije velmi často. Pro srovnání: možnost „často“ uvádí oproti mladým lidem do 25 let skoro dvojnásobek lidí mezi 45 a 54 lety.

Nejvýraznější rozdíly pak jsou v pití alkoholu v závislosti na příjmech. Zatímco u lidí s čistým osobním příjmem do 15 tisíc jich třetina uvádí, že pije alkohol často nebo občas, lidé z nejvyšší příjmové kategorie 35 tisíc a výše pijí skoro dvakrát více.

Zatímco u nejchudší příjmové skupiny se časté pití alkoholu vyskytuje v necelých sedmi procentech případů, u lidí s nejvyššími příjmy je to 14 procent.

Aktuálně v Česku kouří necelá pětina žen a téměř třetina mužů. Zdravotníci to nazývají pandemií.

Získat přesnější obrázek o tom, kolik lidí kouří nebo pije alkohol, je prakticky nemožné jen z prodejních statistik. Výzkum Státního zdravotního ústavu (SZÚ) se zaměřil na českou populaci starší 15 let a zjišťoval, jak se situace mění od roku 2012.

Výzkum zachytil také začátky kouření v raném věku 14 a méně let. Na otázku o prvních cigaretách odpovídali současní a bývalí kuřáci. Z odpovědí vyplynulo, že muži začínají kouřit jako děti dvakrát častěji než ženy a že určující je i rodinné zázemí.

Největší podíl uživatelů nacházíme ve věkové kategorii 15–24 let (25 %), což představuje v porovnání s předchozími lety více než dvojnásobný nárůst. U starších věkových kategorií podíl uživatelů v porovnání s rokem 2021 také stoupl. Podobnou situaci vidíme také u denních uživatelů.

V porovnání s rokem 2021 můžeme pozorovat statisticky významně vyšší podíl uživatelů elektronických cigaret, kteří před užíváním elektronických cigaret nekouřili klasické cigarety (28 % v roce 2021 vs. 38 % v roce 2022). K nárůstu podílu došlo zejména u věkové kategorie 15–24 let (38 % v roce 2021 vs. 52 % v roce 2022), u níž jej můžeme vypozorovat již od roku 2019.