Jaká je kupní síla českých důchodců: Žijí si lépe, než rodiny s dětmi

V uplynulém týdnu silně rezonovala zpráva o možné důchodové reformě. Mezi návrhy jsou například pozdější odchod do důchodu nebo změna výše penze vůči průměrné mzdě. Čeští senioři v druhé zmíněné kategorii sice patří v Evropě do mírného podprůměru, v rámci zemí OECD však průměr překonávají.

Statistiky portálu Kupní síla z předchozích let navíc ukazují, že průměrná mzda roste rychlejším tempem než průměrný důchod.

„Nicméně v roce 2023 by opět mělo dojít k růstu, protože kromě standardní novoroční nebo mimořádné protiinflační valorizace přibude ještě výchovné: 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě pro toho rodiče, který se o potomka staral více,“ připomíná analytik a dodává, že „aktuálně nejzávažnější inflační položky, zemní plyn a elektřina, budou zabrzděny cenovými stropy“. I to by mělo seniorům pomoci.