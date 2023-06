Víte přesně, co dělá vaše dítě? Rodiče nasadili novou metodu

Od doby našich prarodičů se svět dětství zásadně změnil. Seznam Zprávy analyzovaly trendy posledních osmdesáti let a zjistily, jak se děti zabavovaly a jak se to promítlo do jejich volného času.

Vývoj v podstatě kopíruje, co už Seznam Zprávy popisovaly ohledně doby, kterou děti tráví venku. Je vidět, že trend, kdy se lidé po založení rodiny stěhují za hranice města do nových domů na venkově nebo v satelitních částech velkých měst, nemá prakticky žádný vliv na možnost dětí trávit čas venku bez dozoru.

Totéž platí i u návštěv s kamarády a spolužáky mimo školu. Rodiče i ve venkovských sídlech preferují hodnoty a zastávají obavy spojené s městem. Většina spolužáků a přátel dětí navíc pochází z různých míst mimo jejich bydliště. Děti typicky chodí do školy ve městě, kde také probíhá většina jejich mimoškolních aktivit. Život na venkově se pak mnohdy omezuje na přípravu do školy a spánek.

Přestože na venkově existují i místa, kde se udržuje pospolitost díky soudržnosti místní komunity a udržují se podmínky pro to, aby děti volný čas trávily svobodně, ochranářské tlaky od 90. let se viditelně stále zesilují.

Za posledních dvacet let se podíl dětí, které se do školy dopravují s rodiči autem , zvýšil čtyřnásobně.

Co má Česká republika s ostatními evropskými zeměmi společné, je věk, kdy takřka bez výjimky rodiče svěřují děti institucím – po dovršení tří let.

Velký rozdíl je ovšem v tom, jak pečují o děti do tří let. Graf níže zachycuje srovnání s dalšími evropskými zeměmi v letech 2021 a 2022. Předloni bylo v Česku 70 procent dětí do tří let ve výlučné domácí péči, loni dvě třetiny. V obou případech jde o jedna z nejvyšších čísel ze všech porovnávaných zemí.