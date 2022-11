Češi ztrácí v délce života, mohou za to komunisti

Covid-19 vrátil naději dožití na úroveň o deset let zpátky. U žen v minulém roce klesnul na 80,5 let, u mužů na 74,1. Ještě před pandemií přitom byla o dva roky delší. Střední délka života totiž popisuje současný stav zdraví populace. V momentě, kdy stoupá úmrtnost, se naděje dožití zkracuje. Právě proto měla pandemie takový vliv.

V širším kontextu je ale tempo růstu vysoké. Před sto lety byla naděje dožití téměř o 30 let menší. Díky stoupající životní úrovni a snížené dětské úmrtnosti se věk dožití prodlužuje jako nikdy dříve.

V evropském srovnání Česko v současnosti zaostává. Třeba v polovině 30. let 20. století jsme přitom patřili podle serveru Global Stats ve střední délce života mezi světovou špičku. A třeba ještě v roce 1956 bylo Česko 13. nejlepší zemí celého světa (statistiky se vydávaly pro Česko, Slovensko i celé Československo).

„Díky výraznému snížení míry kojenecké úmrtnosti jsme se v padesátých až do začátku šedesátých let dostali docela na dobré pozice. Bavím se teď o Česku, nikoliv o celém Československu,“ říká pro Seznam Zprávy Jitka Rychtaříková z Katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK.

„V padesátých letech se tady zřídila střediska péče o matku a dítě, kam se chodilo na pravidelné kontroly. Porody se koncentrovaly do porodnic a hlavně se očkovalo. Československo byla první země, která očkovala proti dětské obrně,“ vysvětluje Rychtaříková, proč se naděje dožití takovým způsobem zlepšovala.

Od poloviny šedesátých let je to ale naopak.

Tehdejší východní blok nezachytil pokroky v medicíně tak, jako to dokázal Západ. A to včetně prevence.

Mapa naděje dožití tak dodnes ve velké míře kopíruje bývalé rozdělení na východní a západní blok. Zatímco z postkomunistických zemích se lidé mohou průměrně dožít více než 80 let jen ve Slovinsku, v bývalém západním bloku to je všude.

K pomyslné osmdesátce se blíží také Estonsko a Česko. Ale třeba v Bulharsku, které je na tom v Evropě nejhůř, je naděje dožití jen 73,6 let. Na druhé straně Norové průměrně žijí o deset let déle. Pro srovnání, Norsko bylo v roce 1964 na stejných hodnotách, jako je dnes Bulharsko.

„Od konce osmdesátých let dvacátého století se naděje dožití prodlužovala. A to jak naše, tak i v západních zemích. Ten vývoj byl ale paralelní, naše pozice se moc nezměnila,“ upozorňuje Rychtaříková.

V bývalém východním bloku také panují největší rozdíly mezi muži a ženami. Například v Litvě se muži mohou průměrně dožít zhruba 70 let. Ženy o deset let déle. A znovu – čím více jdeme v mapě na západ, tím menší rozdíl je.

Nejvyšší naději dožití mají v průměru obyvatelé hlavního města. A to jak ženy, tak i muži. Vezměme si třeba ženy narozené v regionu Severozápad v roce 2001. Jejich naděje dožití je 76,6 let. Muži narození v Praze v roce 2010 se už pravděpodobně dožijí stejného věku.

Rozdíl mezi muži a ženami se přitom pohybuje okolo sedmi let. Za necelých 20 let se navíc naděje dožití prodloužila o tři až čtyři roky, a to všem.