Případ aut v Praze. Lze věřit průzkumům?

V poslední době se opět hojně diskutuje o možném zpoplatnění dopravy v centru hlavního města. Cílem pražského magistrátu je omezit automobilovou dopravu v přetíženém centru a zvýšit plynulost veřejné hromadné dopravy. Na opatřeních, jak toho docílit, ale nepanuje shoda ani mezi veřejností. Ukazují to průzkumy veřejného mínění s rozporuplnými výsledky.

Navíc se na sebe ve veřejném prostoru vrší různé dezinterpretace o plošných zákazech, nemožnosti vjezdu do centra apod. Přitom jde o „zpoplatnění vjezdu do části historického centra – okolí Smetanova nábřeží a Karmelitské. To pořád nechává možnost volby. Buď centrum objedete zdarma přes Blanku nebo magistrálu, nebo si připlatíte a projedete centrem“, upřesňuje pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.

Jak zní otázka?

Například podle průzkumu agentury Median je pro zpoplatnění 52 procent Pražanů. Agentura NMS zase zjistila, že proti vjezdu aut do centra je 54 procent dotázaných.

Každý průzkum se ptá trochu na něco jiného. Podle průzkumu Medianu, který si nechal v létě zpracovat Český rozhlas, si většina respondentů z celé České republiky nepřeje zvažované zpoplatnění vjezdu do centra hlavního města. Celorepublikový výsledek ukazuje, že současná pravidla by spíše ponechali. Mezi samotnými Pražany ale panoval výrazně odlišný názor a 52 procent z nich se vyslovilo pro zpoplatnění vjezdu do některých částí centra města.

Klíčové jsou ale položené otázky:

Zatímco Median se ptá na možné zpoplatnění vjezdu nerezidentů do centra hlavního města, průzkum agentury NMS se ptá na případné omezení vjezdu do centra pro auta. Shoda u obou průzkumů je v tom, že zhruba polovina lidí problematizuje současnou dopravní situaci v centru a přeje si zde provoz aut omezit.

Haló kolem průzkumu Hospodářské komory Praha

Průzkum Pražské hospodářské komory měl ovšem tvrdit, že zpoplatnění podporuje jen 15 procent obyvatel. Takto výsledky popsalo více zpravodajských webů, např. iDnes nebo Novinky.cz. „Nejčastěji by vjezd do centra chtěli zakázat obyvatelé Prahy 7, což je známá mekka progresivistů,“ komentoval pak pro deník E15 výsledky průzkumu šéf Pražské hospodářské komory Petr Michal.

Jenže otázka v průzkumu zněla jinak: lidé měli vybrat jeden z výroků, který by podle nich vyřešil dopravní zácpy v celé Praze. Neptal se tedy vůbec na omezení dopravy v centru.

Právě tady vznikl problém s interpretací, co vlastně naměřená data znamenají. A zatímco se ve výše zmíněných médiích objevilo, že zpoplatnění podporuje jen 15 procent obyvatel Prahy, kritici průzkumu poukazovali na metodologické vady u takto položené otázky.

V čem je problém? Jednak v tom, že otázka zjišťuje postoj k řešení dopravních zácp, a jednak nenabízí možnost volit více možností současně, ačkoli ve skutečnosti tyto varianty proti sobě vůbec nejdou, ale naopak se doplňují. Nejvěrnější zachycení reality by v tomhle případě poskytla tzv. otevřená otázka, kdy by respondenti neměli nadefinované možnosti pevně předem, ale mohli by jednak vybrat víc najednou, jednak doplnit vlastní návrh.

Šéf pražské komory je otevřeně proti poplatkům pro auta v centru

Redakce Seznam Zpráv předsedu Petra Michala oslovila a Pražská hospodářská komora s ním zprostředkovala rozhovor.

„Přirozeně nás zajímají témata, která se dotýkají lidí v hlavním městě, proto jsme chtěli zjistit, jak se staví k řešení pražské dopravy,“ vzkazuje Michal. „Překvapilo nás, že byl průzkum na sociálních sítích chápán jako tendenční, nám tak rozhodně nepřipadá. Navíc Ipsos je renomovaná agentura, která naše otázky editovala, aby k něčemu takovému nedošlo.“

Více o plánech pražského magistrátu Od schválení po zavedení to bude trvat půl roku, říká náměstek pro dopravu. Politická podpora v koalici je ale nejistá. Zpoplatnění vjezdu do centra Prahy? Hřib popsal, kdo se placení vyhne

Petr Michal byl zvolen do čela Hospodářské komory hlavního města Prahy (HKP) letos v únoru. „Zpoplatnění vjezdu do centra Prahy? Udělá z něj postupně skanzen bez života,“ publikoval nyní v září. „Samozřejmě, 200 korun, o kterých magistrát uvažuje, není pro mnohé nijak závratná částka, ale asi se shodneme, že i ti nejmovitější si ji radši schovají na svou útratu za kávu a centru se vyhnou obloukem.“

Dlužno ovšem upřesnit, že nejde o poplatky za vjezd do celého centra. „Jedná se o velice úzce vymezené historické centrum města, kde auta jezdí po tramvajových kolejích. Problém je v tom, že když tramvaj čeká za kolonou aut, dochází k jejímu zpožďování, což snižuje kvalitu MHD, což zase znamená, že nejsme schopní motivovat lidi, aby přestoupili z aut do MHD,“ popsal v Seznam Zprávách pražský náměstek Hřib.

Seznam Zprávy se obrátily přímo na agenturu Ipsos, na jejíž platformě komora průzkum prováděla, zda by poskytla kompletní data z průzkumu. „S ohledem na to, že výzkum byl realizován pro zadavatele, kterého zmiňujete, nejsme oprávněni zasílat data dalším stranám. Musíte tedy poprosit o výstupy přímo zadavatele,“ odpověděl za Ipsos Michal Kormaňák. Angažmá Ipsosu v tomto průzkumu je podle něj jen okrajové s tím, že otázky, které vytvořila komora, v agentuře jen korigovali.

Kritika z magistrátu

„Problém průzkumu Pražské hospodářské komory spočívá v tom, že se ptali úplně na něco jiného, než je zpoplatnění centra,“ říká pro Seznam Zprávy Tomáš Vovsík z kanceláře pražského radního pro dopravu Zdeňka Hřiba. „Ptali se na to, jak by mělo město řešit zácpy v (celé) Praze.“

V úvodu prezentace, kterou Pražská komora poskytla médiím, je ale uvedeno: „Výzkumná společnost Ipsos a Pražská hospodářská komora provedly výzkum s cílem zjistit názory Pražanů na zpoplatnění vjezdu do centra Prahy.“

Podle Michala Kormaňáka z Ipsosu měla hlavní otázka průzkumu zjistit, jak lidé s ohledem na dopravní zácpy v Praze vnímají priority, nikoliv přímo zájem o zpoplatnění centra. „Interpretace tak spíš měla být směrem, že pokud nebude dostavěn okruh, lidé nejsou příliš ochotni akceptovat jako primární řešení jiné varianty,“ vysvětlil.

Nebrzdit MHD

Zastánci zpoplatnění vjezdu do části pražského centra argumentují především ve prospěch veřejné dopravy. Metro, tramvaje a autobusy standardně přepravují mnohem více lidí než individuální automobilová doprava. Když jsou ale tramvaje v kolonách aut zdržovány, klesá atraktivita MHD.

Studie, jimiž operuje magistrát, ukazují, že ze zpoplatnění by profitovala především městská hromadná doprava. Například při uzavírce Smetanova nábřeží v roce 2019 byl provoz tramvají plynulejší. Jasná shoda na zpoplatnění sice nepanuje, ale fakta svědčí spíše jeho zastáncům. Záležet bude na komunikaci argumentů a nalezení společenského konsenzu.

Sedm z deseti Pražanů chce autodopravu regulovat

Téma zpoplatnění centra Prahy vyvolává emoce na obou stranách. Aby se diskuze posunula kupředu, je třeba věcných argumentů podložených daty. Kompromisním řešením pak je například postupné zavádění poplatků souběžně s rozvojem infrastruktury. Hlavním cílem by měla být kvalitní a efektivní doprava pro obyvatele Prahy.

„Pro někoho možná překvapivě ale data ukazují, že i přes negativní postoj k protestům Poslední generace by Pražané chtěli automobilovou dopravu regulovat,“ komentuje výsledky spoluautor výzkumu z NMS Market Research Michael Bouška. „Mezi lidmi ale není shoda na tom, jak konkrétně auta omezit,“ dodává.