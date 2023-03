Odvážní Češi? Všechno je jinak, ukazuje velký průzkum

Důvodem tak nízkého podílu lidí, kteří se vnímají jako odvážní, je částečně i to, že pod pojmem odvaha si každý představí něco jiného. Jenže průzkum ukazuje i to, že odvaha je v životě důležitá jen pro polovinu Čechů.

A co odvaha pro současné Čechy a Češky znamená? „Není to jen nějaká samoúčelná věc, abychom se poplácali po zádech, jak jsme všichni odvážní, kdyby například přišla válka. Odvaha se projevuje v každodenním běžném životě a já díky odvaze můžu být úspěšnější, to je důležitá zpráva,“ popisuje ředitel výzkumu agentury Behavio Vojtěch Prokeš.