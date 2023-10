V Česku se lépe dýchá

Měření může ovlivnit také to, co se děje v okolí stanice. Graf například ukazuje, že v roce 2010 jedna zaznamenala výrazně větší znečištění než ostatní. Jedná se o Stehelčeves na Kladensku. Hodnoty tady vylétly kvůli výstavbě kanalizace v nejbližším okolí měřicí stanice. „Je to takzvané lokální ovlivnění. To samé jsme měli třeba před čtyřmi lety na Zvonařce, byla to také tehdy nejhorší stanice v Česku,“ dává odborník další příklad. „Toto ‚prvenství‘ přitom obvykle patří stanicím v Moravskoslezském kraji.“