Počet poprav loni vzrostl. Pro návrat trestu smrti je i každý druhý Čech

„Pozorujeme určitý paradox. Ačkoliv globálně je trest smrti na ústupu, v některých zemích je to naopak,“ shrnuje Erik Bartoš, tiskový mluvčí Amnesty International ČR.

Zemí, kde se podle nové zprávy organizace popravuje nejvíce, je ale Čína. V jejím případě Amnesty International uvádí, že jde až o tisíce popravených ročně. „Čína tají počty poprav, to znamená, že není možné zjistit, kolik lidí je tam popraveno. Naše odhady vycházejí z monitoringu tamního tisku, od našich spolupracovníků, což jsou třeba i západní média, která působí v Číně, nebo od diplomatů a různých dalších zdrojů,“ popisuje proces Bartoš.

Podobně nelze zjistit data o popravách v Severní Koreji nebo ve Vietnamu. V případě ostatních zemí jde o minimální nebo přesně potvrzené údaje. „Za čísla, která uvádíme, ručíme. Jsou to zdokumentované popravy, kterými se daný režim třeba ani netají, a číslo potvrdil,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy.

Loni organizace zaznamenala nejméně 579 poprav v celkem 18 zemích. V celosvětovém měřítku jde o nejnižší číslo za posledních deset let a výjimkou roku 2020, kde hrály roli okolnosti spojené s tehdy začínající pandemií covidu-19.

V Jemenu a Íránu došlo k popravám lidí mladších 18 let, v Jemenu došlo k veřejné popravě nejméně devíti lidí.

za různé formy „zrady“, „činy proti národní bezpečnosti“, „spolupráci“ se zahraničním subjektem, „špionáž“, „zpochybňování politiky vůdce“, „účast v povstaleckém hnutí a terorismus“, „ozbrojenou vzpouru proti vládci/státu“ a další „zločiny proti státu“, bez ohledu na to, zda vedly ke ztrátě života, či nikoli, a „nepřátelství s Bohem“ (v Íránu, Saúdské Arábii a Jemenu).

Data Amnesty International ukazují, že i přes meziroční nárůst pokračuje klesající trend počtu vykonaných poprav. Poslední výrazný nárůst zaznamenala organizace v roce 2015, šlo o nejvyšší číslo za předcházejících 25 let.

Zákony, které by měly zrušit trest smrti, přijaly nedávno také Sierra Leone a Papua-Nová Guinea. Zatím ovšem nevstoupily v platnost, uvádí Amnesty International. Legislativní procesy, které by měly vést ke zrušení, pak probíhají ve Středoafrické republice a v Ghaně.

Obavy ze současného vývoje v Bělorusku má i Amnesty International. „Vypadá to, že Lukašenko má v plánu odsuzovat i disidenty, kritiky režimu, opoziční politiky a obránce lidských práv k trestu smrti nebo minimálně jim tím vyhrožovat. Tohle i na samotné Bělorusko extrém, to dělají ty nejbrutálnější režimy současnosti,“ popisuje Bartoš.

A konečně podle něj hrála roli také jistá historická, politická, ideologická, společenská a kulturní provázanost latinskoamerických republik. Zjednodušeně tak platí princip, že pokud se některý trend prosadí v jednom státě, postupně se přenese i do jiných zemí v regionu.

Jedinou zemí na amerických kontinentech, kde za uplynulých 13 let došlo k popravě, zůstávají Spojené státy. Trest smrti je zachován ve 24 státech, přičemž podle Amnesty International 13 z nich v posledních deseti letech nikoho nepopravily.

„V posledních letech se někdy stávalo, že se nám Spojené státy dostaly do první pětky (ve zprávě Amnesty International, pozn. red.), zejména v souvislosti s administrativou Donalda Trumpa, ale od toho se teď naštěstí ustupuje, takže jsme loni zaznamenali vůbec nejnižší počet poprav ve Spojených státech od roku 1988, což je pozitivní trend,“ uvádí k aktuální situaci Bartoš.

Dodává také, že nová americká administrativa prezidenta Joea Bidena v červenci loňského roku zavedla dočasné moratorium na federální popravy. Od obnovení federálního trestu smrti v roce 1988 bylo popraveno 16 lidí, z toho 13 v období od července 2020 do ledna minulého roku.

Zatímco na konci druhé světové války platil zákaz trestu smrti jen v osmi zemích (kromě latinskoamerických ještě v San Marinu a na Islandu), od konce 70. let začal jejich počet výrazněji narůstat.

V Česku trest smrti není v platnosti. K jeho zrušení došlo ještě v tehdejším Československu v roce 1990, poslední poprava byla vykonána rok předtím. Jak ukazuje průzkum CVVM z roku 2019, polovina občanů starších 15 let se domnívá, že trest smrti by v Česku měl existovat. Dvě pětiny veřejnosti naopak soudí, že trest smrti by v českém právním řádu být zakotven neměl. Odpověď „nevím“ zvolilo devět procent dotázaných.