Útoky hackerů na nemocnice sílí. Umírají kvůli nim lidé

IT zabezpečení nemocnic je často nepříliš kvalitní. V příštích třech letech je navíc podle expertů více než 25% pravděpodobnost, že proběhne globální útok , při kterém budou ohroženy zdravotnické záznamy více než 80 milionů lidí .

Následky útoků navíc mohou být dalekosáhlé. Jak upozorňuje kyberbezpečnostní společnost Onclave , kromě toho, že loňský rok byl co do počtu útoků na zdravotnictví nejhorší, ukázal také, o jak zásadních číslech je řeč. Za rok 2021 se totiž povedlo hackerům v 686 velkých útocích zveřejnit či ukrást zdravotnická data téměř 45 milionů lidí. Tyto údaje tvořily 95 procent všech krádeží identity v daném roce a data měla na černém trhu pětadvacetinásobnou hodnotu oproti ukradeným kreditním kartám.

„Osobní informace, lékařské záznamy, výsledky testů a řada dalších vysoce citlivých informací. Nemocnice mají množství dat, která mají pro zločince svou – často vysokou – hodnotu,“ upozorňuje pro Seznam Zprávy Pavel Krejčí, security engineer v kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies . „Cena jednoho záznamu se na darknetu pohybuje od 5 do 60 dolarů a při jednom útoku může dojít k úniku stovek tisíc nebo i milionů různých záznamů. To atraktivitu útoků na tento typ subjektů dále zvyšuje.“

Podle telekomunikační společnosti Verizon bylo zdravotnictví spolu s finančním průmyslem v roce 2021 nejoblíbenějším cílem. Na první sektor mířilo 15 % útoků a na druhý každý desátý. Jak odhaduje Journal of Cybersecurity, v příštích třech letech je více než 25% pravděpodobnost, že proběhne útok, při kterém budou ohrožena data více než 80 milionů lidí. Jako příklad uvádí sedm let starý útok, kdy se cílem hackerů stala druhá největší zdravotnická pojišťovna v USA Anthem. Útočníci tehdy získali data 80 milionů pojištěnců.

„Nárůst incidentů u nemocnic může souviset do jisté míry také s navýšením regulovaných subjektů ve zdravotnictví v roce 2021, které mají povinnost incidenty NÚKIB hlásit,“ dodává mluvčí.

A proč útočníci zaměřují svoji pozornost právě na zdravotnictví? „Primární motivací pro útočníky je finanční zisk. Jakmile proniknou do síťové infrastruktury zvolené nemocnice, zkopírují ransomware na všechny počítače a servery, ke kterým získají přístup, a zašifrují veškerá data,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy analytik malwaru v Avastu Ladislav Zezula. „Napadená nemocnice ztratí přístup k datům o pacientech, k rezervačním systémům nebo k ovládání zdravotnických přístrojů.“

Na to, jak citlivé údaje databáze nemocnic obsahují, nebývá jejich zabezpečení na dostatečné úrovni. „Zabezpečení sítí ve zdravotnických zařízeních bohužel obvykle nebývá prioritou, IT oddělení jsou často podfinancovaná a nemocnice nemají dostatek kvalifikovaných lidí, kteří by se o jejich bezpečnost starali,“ upozorňuje Zezula.