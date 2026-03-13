Glosa: Změna ve školách závisí na podpoře rodičů. Stát je zatím ignoruje

Článek
Ministr Plaga před dvěma týdny o rok odložil povinnost základních škol učit podle nových vzdělávacích programů. Nic to nemění na faktu, že jednou z klíčových podmínek úspěchu RVP je, jak se ke změnám postaví rodiče.
Mluví se jen k učitelům, expertům nebo úředníkům. Škola ale nakonec udělá to, co chtějí rodiče: zavede, nebo nezavede Hejného metodu, zruší, nebo nezruší známkování, posune, nebo neposune začátek vyučování. Nic podstatného se nezmění, ani kdyby to učitelé sebevíc chtěli, když pro to rodiče nezískají. Právě je ale ministerstvo soustavně ignoruje.
Rodiče jsou konzervativní, školu vidí jen svou vlastní zkušeností. Většinou chtějí, aby vypadala pokud možno jako ta jejich, aby se děti učily podobné věci, jako se učili oni sami. Přestože to nikdy nepotřebovali a dnes už to neumí. Pokud se tedy má ve škole něco změnit, je potřeba vysvětlit rodičům, proč se to dělá a jaký to má pro jejich děti význam. Jinak budou každé změně bránit.
Jistý náznak pochopení je vidět u Roberta Plagy. Z jeho výroků a nakonec i z mediálního obrazu je cítit, že chápe, že komunikace musí být součástí všeho, co dělá, ne pouhou doprovodnou aktivitou. Těm, kteří reformu buď pomohou prosadit, nebo ji spíš potopí, je ale stále věnováno málo pozornosti.
A zatímco svět rychle akceleruje, česká veřejnost stále slyší věty typu „změní se okruh očekávaných výstupů“ nebo „metodická podpora je v přípravě“. Pro většinu rodičů je to šum. Nedozvídají se, proč se to děje, co to má přinést jejich dětem ani jak to dětem pomůže přežít svět, který bude jiný než ten dnešní.
Zásadní zkrátka je, aby veřejnost byla v obraze. Pak podpoří změny například i podnikatelé, kteří už dnes volají po absolventech s jinými kompetencemi, než je řešení rovnic a pravopis. Jenže ani podnikatelům nikdo nevysvětluje, jaký přínos pro ně může reforma mít.
Další šance už nemusí přijít
Bylo by fajn opravit chyby v novém RVP, zpřehlednit ho, udělat pořádek, vyškrtat zbytečnosti a taky mít lepší modelové školní vzdělávací programy. Zejména ale potřebujeme masovou informační kampaň. Otevřenou komunikaci, která řekne, proč je nutná změna, co dětem přinese, co přinese rodičům, české ekonomice, všem.
Argumentace je jasná: náš svět přestává být předvídatelný. Nevíme, jak bude vypadat práce, technologie nebo zdravotnictví. Nevíme dokonce ani to, jak budou lidé vnímat realitu, když se každým rokem mění způsob, jakým informace vznikají, šíří se a jsou interpretovány. Mají-li být děti připraveny na takovou budoucnost, potřebují úplně jiné znalosti a dovednosti, než jsme se učili my.
Bez široké kampaně se ale RVP nestanou revolucí, nýbrž jen dalším papírem, který některé školy převedou více či méně do praxe, ale většina ne. A znovu tu bude propast mezi tím, co je napsané v dokumentu, a tím, co se reálně učí ve školách.
Revize RVP je příležitost, která se nebude opakovat dalších deset let a dost možná díky AI už nikdy. Pokud ale ministerstvo nezmění přístup, může reforma, i kdyby byla skvěle připravená, skončit jako pěkný PDF soubor nebo vytištěná publikace v šuplících ředitelen. To by byla škoda. Ne pro ministerstvo a jeho řízené organizace, škoda by to byla pro děti, které budou žít ve světě, na který je dnešní škola zkrátka nepřipraví.