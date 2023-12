Barbie, Kundera i umělá inteligence. Co hýbalo kulturou v roce 2023

Kultura se letos rozloučila s hercem Matthewem Perrym, spisovatelem Milanem Kunderou nebo zpěvačkou Sinéad O’Connor, pop definitivně ovládla zpěvačka Taylor Swift. V Praze se řešila budoucnost architektury, respektive neochota pečovat o to, co ve městě už stojí (a chátrá). Z návštěvy kina se díky „Barbieheimerovi“ opět stal svátek, nebo, v případě Kazmova filmu, jarmark marnosti.

Cenu si na pódiu pražské Nové scény přišel převzít Doležalův syn, děkovnou řeč zahájil slovy: „Bohužel jsem knihu nečetl.“ Chvíli to vypadalo, že mluví za většinu národa, která na básně dávno rezignovala. Pak se ukázalo, že čtení otcovy knihy by bylo pro syna příliš bolestné.

Ve StarDance se dotančilo a na přetřes přišly peníze. Kolik mají dostat moderátoři? A kolik si vlastně vydělávají tanečníci? Dá se vůbec důstojně uživit uměním? Režiséři, herečky, ilustrátoři a překladatelky, ale i kulturní publicisté se kvůli těmto otázkám začátkem léta sešli před Ministerstvem kultury, aby upozornili na nepříznivé pracovní podmínky v uměleckých oborech a popohnali úředníky, kteří se v rámci Národního plánu obnovy zavázali k vytvoření zákona nazvaného Status umělce. Ten by měl špatné podmínky narovnat, vytvořit v jinak chaotickém oboru nějakou infrastrukturu. Jestli se to povede, to uvidíme v následujících měsících. Podobný zákon už si v Evropě odhlasovalo více zemí, Česko má tedy spoustu míst, kde se inspirovat. Po desetiletích legislativního strádání by kultura opravdu potřebovala vzpruhu.