„Dcera směla Trainspotting vidět až v šestnácti,“ přiznal Ewan McGregor

Do Varů přijel skotský herec, známý z filmů Trainspotting, Star Wars nebo Moulin Rouge představit snímek Druhá šance, ve kterém se po jeho boku objevuje také McGregorova dcera Clara. Na tiskové konferenci v hotelu Thermal promluvil o svém knírku i o smyslu herectví. A jeho dcera zase přiznala, že brečela, když poprvé viděla film Trainspotting.

„Měli jsme možnost trávit společně víc času. Není obvyklé, že spolu můžete být intenzivně pět týdnů. Já pracuju, Claře je dvacet. Nikdy nevíte, jak takovéhle projekty dopadnou. Ale tohle bylo skvělé a přirozené. První den natáčení jsme se potkali v přívěsu maskérny, řekli jsme si: No tak jo. Od té doby to bylo bezvadné,“ vyprávěl McGregor o zkušenosti z natáčení s dcerou Clarou.

Ta se podle McGregora na hereckou dráhu dostala po vlastní ose. Možná jí k tomu inspiroval i film Trainspotting. „Směla ho vidět, až když jí bylo šestnáct, u toho jsem nebyl. Ale pouštěl jsem dětem záchodovou scénu. Tuhle šanci asi nemá každý rodič, že by dětem mohl ukázat, jak se splachuje do záchodu,“ rozesmál novináře herec.

Vzpomíná ale, kdy dceři pouštěl Moulin Rouge. Tehdy Claře bylo devět let. „Pustil jsem jí to a vyšel z domu něco dělat. Najednou slyším pláč. Běžel jsem dovnitř, ptal se dcery: Jsi v pořádku? Raději to vypneme. Clara vykřikla: Né!“