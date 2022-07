Pět karlovarských perel. Festivalové filmy, které by vás neměly minout

Šokujících témat nabízí skoro každý festivalový výběr přehršel, ale jen málo z nich je pojednaných tak citlivě a smysluplně jako v případě debutu Dalva režisérky Emmanuelle Nicot. Filmu dala jméno ústřední postava, dvanáctiletá dívka, kterou pracovníci francouzské sociální služby vysvobodí z toho, co se všem kolem právem zdá jako patologický a nezákonný vztah nezletilé dcery s otcem. Pro Dalvu jde ale o jedinou podobu lásky, kterou v životě poznala. Kde všichni vidí perverzní svazek, ona cítí náklonnost a bezpečí. Ocitá se mezi nechtěnými ratolestmi z okraje společnosti, napůl dítě a napůl předčasně dospělá dáma.

Film vyniká v tom, jak dokonale dovede na diváka přenést perspektivu oběti sexuálního trestného činu a uvědomění, že podstata násilí často není ve fyzickém donucování, ale v tom, jak pachatel dokáže své oběti nadiktovat svá pravidla a pojetí normálnosti. V hlavní roli exceluje Zelda Samson, kterou režisérka objevila při pouličním castingu. Právě výkony dospívajících neherců byly letos velkým tématem festival v Cannes, o čemž svědčí i ve Varech uváděné filmy All Inclusive, Blízko nebo Válečný pony. Neuvěřitelně komplexní a obtížná role Dalvy patřila k jeho hereckým vrcholům.

Velkým tématem karlovarského festivalu je stále patrnější procitání mladé české kinematografie, která začíná fungovat jako poměrně pospolitá a přející komunita. Mezi diskutovanými filmy by mohl neprávem zaniknout dost možná nejlepší český dokument roku Zkouška umění, pod nímž je podepsané tvůrčí duo Adéla Komrzý a Tomáš Bojar. Dva perspektivní filmaři spojili síly a společně v pozorovatelském filmu zmapovali mechanismus a drobná lidský dramata i komedie přijímacího řízení na Akademii výtvarných umění. Distancovaná forma sice může budit zdání chladné sociologické sondy. Ve způsobu, jakým oba režiséři sledují pestrý ansámbl profesorů, adeptů i „pěšáků“ akademického provozu je ale ukrytý překvapivý smysl pro humor a především nevšední postřeh.

Jedna ze senzací festivalu v Cannes se ukrývá pod standardním lázeňským titulem All Inclusive (Aftersun). Tenhle debut má skutečně všechno, co člověk od indie filmu očekává. Uvolněnou letní atmosféru, elegantní styl, minimalistický děj, který neodvádí pozornost od ústřední dvojice postav – náctileté Sophie a jejího nezvedeného otce Caluma, kteří tráví dovolenou v tuctovém tureckém resortu. Od počátku je jasné, že otec s dcerou nejsou zvyklí trávit čas spolu. Calum si zvolil cestu věčné nedospělosti, Sophie naopak v mnoha ohledech působí zraleji než on.