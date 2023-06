Ve Zlíně začíná dětský filmový festival, nabídne téměř 300 filmů

Světové premiéry, promítání s účastí tvůrců, besedy s osobnostmi, možnost nahlédnout pod pokličku filmové výroby nebo pásmo pohádkových filmů ve virtuální realitě. To nabízí letošní, 63. ročník mezinárodního dětského filmového festivalu ve Zlíně , nejstaršího a největšího svého druhu na světě. Ve dnech od 1. do 7. června 2023 na něm bude k vidění celkem 295 filmů z 50 zemí světa. Součástí je i řada koncertů, workshopů, výstav, tanečních či sportovních aktivit.

Festival zahájí světové premiéry dvou filmů. Prvním je česko-slovensko-maďarský celovečerní loutkový snímek Tonda, Slávka a kouzelné světlo režiséra Filipa Pošivače o chlapci, který od narození svítil. „Film o Tondovi a Slávce je vlastně obyčejný příběh, jaký může potkat každého z nás. Je to pouze zpodobnění pohádkové krásy ukrývající se ve všech dobrých skutcích, které vykonáme pro druhé,“ uvedl režisér Filip Pošivač.

V premiéře bude také uveden kanadský hraný film Billie Blue od Mariloup Wolfe o dospívající dívce a milostném trojúhelníku. Jako zástupce kinematografie pro mládež je zařazený do festivalové sekce Za horizontem dětství. Divákům se osobně představí režisérka, autorka předlohy a scénáře i představitelka hlavní role.

Nesoutěžní součástí festivalu je už tradičně letní kino na náměstí T. G. Masaryka. Promítá denně od 21:30 hodin, s výjimkou 1. června, kdy film začne až po ohňostroji, ve 22:15 hodin. Pro mládež a starší diváky jsou připravené americké blockbustery Top Gun: Maverick, Dungeons&Dragons: Čest zlodějů, Joh Wick: Kapitola 4 a Avatar: The Way of Water. Promítat se budou také české filmy Přání k narozeninám, Buď chlap! a Ostrov.