Hranice objímá uprchlíky a chválí aktivisty. Není to málo?

Jan se nejvíc podobá nám všem. Je to chybující a také pochybující muž, který přes všechno zlo, jehož je více či méně aktivní součástí, chce konat dobro. Aniž by si byl jistý, jakou to dobro vlastně má mít podobu.

„Ty nemáš rodinu,“ vysvětluje aktivistce Julii dlouholetá kamarádka, proč nesouhlasí s pomocí běžencům. To je ze strany scenáristů jen chabá snaha o pochopení „těch druhých“. A přestože platí, že nejkomplexnější postavou filmu je pohraničník Jan, i u něj nechává Holland spoustu otázek nezodpovězených. Když vrací migranty za běloruskou hranici, co si o nich vlastně myslí? A proč se vůbec přidal k pohraniční stráži?

Film vstupuje do českých kin v době zuřícího konfliktu na Blízkém východě a jen pár dní poté, co se Francie a Belgie vypořádávají s vražednými útoky islamistických extremistů. Hranice ale nemá v úmyslu to, co mu přisuzují zuřící polští politici nebo lidé, kteří o filmu vědí pouze z doslechu.