„Skřivánku náš.“ Veřejnost se loučí se Soňou Červenou

Na jevišti obklopeném květinami se vedle rakve vystřídalo několik řečníků. Úvodní Ministr kultury Martin Baxa se přihlásil na videu: „Sama jste říkávala: Nerada se dívám dozadu. My všichni se za vámi nyní budeme už pouze ohlížet.“

„Přála si rozloučit se s námi právě tady, kde se cítila nejvíce doma,“ uvedl generální ředitel ND Jan Burian, který ve svém projevu připomněl emigraci Červené z totalitního Československa v 60. letech. „Její útěky nejsou projevem strachu, ale odvahy bojovat za život, ve kterém se nemají dělat kompromisy,“ prohlásil Burian, který připomněl spolupráci pěvkyně s Janem Werichem.

„Tak tedy nazdar, paní Soňo,“ rozloučil se s pěvkyní režisér Lukáš Rychetský. V řeči mluvil o tom, co všechno věčně energická pěvkyně naučila. Lásku k jazyku, profesionalitu i zdravé sebevědomí. „Vy máte rezervaci?“ „Ne, já jsem Červená,“ vyprávěl Rychetský o společné návštěvě restaurace. Truchlící sál odpověděl smíchem.

Promluvila také herečka Pavla Beretová: „Když přijde smrt po tak bohatém a naplněném životě, takový okamžik pro mě není tryznou, ale oslavou života samého.“ I Beretová vzpomínala, co všechno se díky Soně Červené naučila. „Prostě žít, dělat to nejlepší, co umím, nešidit a jít pořád dál.“