Recenze: Uvízli v jeskyni a sledoval je celý svět. Teď bude zase

Záchranná akce v jeskyním komplexu Tham Luang, který se velice rychle proměnil ve smrtící past a uvěznil skupinu mladých fotbalistů 4 kilometry od vchodu, představuje typickou roznětku pro snadný patos. Celý svět se spojil, záchranáři neztráceli naději, neváhali nasadit vlastní životy a ve zdánlivě neřešitelné situaci zasáhlo několik obětavých amatérů, od kterých to nikdo nečekal. Jejich postup byl stejnou měrou šílený jako revoluční a vedl k happy endu, který rezonoval dlouhé týdny a měsíce.

Celovečerní film Rona Howarda 13 životů, který měl původně jít do kin, ale kvůli prodeji studia MGM Amazonu bohužel skončil jen na streamovací platformě Prime, může budit podezření, že se dopustí všeho toho, čeho se Záchrana vyvarovala: vyšší rozpočet, režisér, který proslul jako hitmaker i spolehlivý hollywoodský řemeslník se sklonem k lehce plakátovým zkratkám… O to větší překvapení tenhle ponor pod hladinu reálné operace v důsledku představuje.

Film chytře „okřesává“ například milostné peripetie, které líčil dokument Záchrana, a pohybuje se jen kolem jeskyně Tham Luang, kde skupiny profesionálů a dobrovolníků svádí boj s přírodou a mýty opředenou horou. Howard citlivě vpouští do příběhu spirituální elementy v podobě místních pověr a božstev, což přesně koresponduje s líčením aktérů, kteří si sice mohli na místo přinést západní racionalitu, ale na konci se museli pokorně sklonit i před tím, co se jí vymyká. Třináct životů není tak jen filmem o heroické záchraně, ale i o pokoře před vyšší mocí, přijetím role něčeho, co pro jednoho může být ryzí náhodou a pro druhého božskou prozřetelností.