Recenze: Nový Spider-Man je frontální útok na lidské smysly

Marvelovské univerzum našlo svou v pořadí třetí inkarnaci teenagera z Queensu Petera Parkera stabilně v herci Tomu Hollandovi, který funguje jako pevný bod povážlivě se kývající studiové konstrukce. Do jisté doby neomylně fungující stroj na filmové hity se zasekl při generační obměně hrdinů, především ale ve chvíli, kdy se univerzum tvořené různorodými hrdiny roztříštilo do nekonečného multiverza, tedy paralelních realit, v nichž se mohou potkávat různé verze stejných postav.

Filmová zpracování téhle fascinující myšlenky se z větší části potýkají s určitou mírou sterility i sílícího pocitu, že pokud má vše nekonečné množství verzí, proč by nám vlastně mělo záležet na té konkrétní, kterou právě sledujeme. Vyčerpání z přemíry variant postihlo i poslední filmy o doktoru Strangeovi či Ant-Manovi. Součástí kouzla marvelovského vesmíru byla určitá přehlednost a ucelenost, která v posledních letech explodovala do stovek odboček, fragmentů a variací, v nichž není vůbec snadné navigovat.

Byl to až lehký úkrok stranou v podobě animáku Spider-Man: Paralelní světy, který tuhle myšlenku dokázal přeměnit v inovativní estetický zážitek. Dílo studia Sony Pictures Animation využívá toho, že může fungovat jako volný radikál. Spider-Man tu není x-tou variací na osudy Petera Parkera, ale přináší novou verzi ústřední postavy. Miles Morales je brooklynský teenager s latino-africkými kořeny, který má rád graffiti a do pavoučího vesmíru se připlete vlastně omylem. V jeho verzi reality sice žije jistý Peter Parker, ale shodou okolností si osudový pavouk místo něj najde Milese. A bezstarostný kluk je tak zatažený do závratné jízdy mezi různými verzemi realit.