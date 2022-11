Recenze: Star Wars mohly být mnohem lepší, ukazuje seriál Andor

U zrodu mimořádně povedeného seriálu stála móda sequelů a prequelů, která se v případě Andora dokonce zdvojnásobila. Předchází totiž ději filmu Rogue One: Star Wars Story (2016), který byl sám prequelem historicky první Epizody IV – Nová naděje. Původním záměrem bylo v pěti sériích zmapovat život rebelského velitele Cassiana Andora, který se v závěru Rogue One hrdinsky obětuje pro získání plánů Hvězdy smrti. První výstupy byly ale údajně natolik tragickou záležitostí, že Disneyho pohlaváři povolali nového showrunnera Tonyho Gilroye, kterého v Hollywoodu doprovází reputace schopného „záchranáře“ kolabujících produkcí.

Nejprve pátrá po své zmizelé sestře v nevábném veřejném domě, pak v zapadlé uličce po nesmyslné hádce zavraždí dva policisty, kteří se dožadují úplatku, a dá se na útěk. Žádní rytíři Jedi a galaktické celebrity nejsou v dohledu (a žádné neuvidíme ani v dalších dílech). Místo toho sledujeme jen špinavou každodenní realitu života obyčejných lidí, kteří jako by v jiných Star Wars filmech neexistovali. Nejspíš poprvé tak ve světě Hvězdných válek někdo jezdí autobusem, hádá se s nesnesitelnými rodiči, hledá si práci v korporátu, domlouvá pohřeb nebo žárlí na svého partnera.

Talentovaný mladík bojující proti zkorumpovanému policejnímu velení a ambiciózní špionka zápolící s paternalismem neschopných nadřízených se s nepokrytou ironií projeví jako ti zdaleka nejodpornější přisluhovači zla. A samotný Andor se k rebelům neochotně přikloní až poté, co mu Impérium naprosto zničí život a nic jiného už mu nezbývá.

Realismus a strhující děj pak dál podporuje i specifické vyprávěcí tempo, na které si část diváků i kritiků stěžovala. Gilroy se rozhodl děj rozdělit do čtyř dílčích podzápletek strukturovaných jako žánrové miniatury (policejní vyšetřování, bankovní loupež, útěk z vězení a finální odbojářské intriky) a nebojí se věnovat velkou část stopáže zdánlivě výplňkovým črtám z běžného života postav, ke kterým si tak divák může získat mnohem hlubší vztah. Kdyby se totiž přešlo rovnou k akci, šlo by jen o zábavnou, ale zapomenutelnou reklamu. To mimochodem chápal i Lucas ve své první trilogii, kde je Luke Skywalker dlouhou dobu neschopné tele a k finálnímu úspěchu se musí klopotně propracovávat, kdežto v závěrečné disneyovské trilogii proběhne geneze zero-to-hero za pár minut jako ve špatné videohře.