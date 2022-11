Recenze: Spielbergovo filmové ohlížení je krásné. A pomíjivé

Úmysl natočit film volně inspirovaný vlastním dětstvím provází Stevena Spielberga minimálně od roku 1999. Zamýšlený snímek I’ll Be Home, postavený na scénáři jeho sestry Anne, nakonec nevznikl, údajně i ze strachu, aby velice osobním materiálem neurazil svoje rodiče. Ti ho prý navíc od podobného kroku zrazovali.

Částečně autobiografický projekt tak nakonec dostal podobu filmu Fabelmanovi, na kterém Spielberg pracoval se svým spoluscenáristou Tonym Kushnerem a který sice volně čerpá z režisérova života, ale jen těžko ho lze vnímat jako otevřenou intimní rodinnou zpověď. Spielberg v něm s laskavou ironií i jemnou melancholií rozvíjí univerzálnější otázky: Jak nás ovlivňují naše dětské fantazie? Jak moc se na nás podepisuje vztah a naturel rodičů? Dokážeme jim odpustit jejich selhání? A má všechno, co se nám v životě stane, opravdu hlubší smysl?

Americký režisér nikdy nepatřil k hlubokým myslitelům stříbrného plátna. V jeho tvorbě jako by se u jednoho stolu potkal geniální vypravěč, věčný kluk a eskamotér schopný ohromit své publikum precizně vystavěným číslem. A Fabelmanovi otevírají fascinující vhled do filmařské dílny, kde se tyto různorodé síly potkávají a nabývají podobu pohyblivých iluzí, kterými Spielberg po dekády přikovává publikum do sedaček.