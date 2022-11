Recenze: V novém románu Anny Cimy mluví úhoři. Stejně nepřekvapí

Úhoř je podivuhodná ryba. Nejzáhadnější ryba na světě, řekl by Patrik Svensson, autor knihy Tajný život úhořů. „Dokáže se dokonce přesouvat po souši, nekonečně dlouho se k další vodní ploše prosmýkat vlhkými křovinami a trávou. Úhoř tak vlastně jakožto ryba překračuje předpoklady svého druhu. Možná ani sám neví, že je ryba,“ píše Svensson o tvorovi, který za padesát let života několikrát vystřídá sladkovodní toky a moře, jehož tělo prochází nespočtem masivních proměn a o kterém toho pořád strašně moc nevíme.

Za tu první, Probudím se na Šibuji (2019), získala jedenatřicetiletá spisovatelka Cenu Jiřího Ortena i Magnesii Literu. Tehdy se jí podařilo okouzlit celou literární scénu. Její výjimečný debut čtenáře zavedl do Japonska, i když jednou nohou stále zůstával v domovině. Vypravěčka byla sympatická nerdka, která zabloudila ve svých vlastních snech odehrávajících se ve známé tokijské čtvrti. Šibuja byl ze všeho nejvíce román o tom, jaké to je, být něčím fascinován.

Všechny tři hrdinky jsou propojené různými vlákny mnohovrstevnatého příběhu, který zabírá přes sedm set stran a volně se přelévá do různých žánrů. Chvíli čteme detektivku řešící zmizení novináře, který rozkrýval síť černého obchodování s úhoři, chvíli magický realismus à la Haruki Murakami (někdy se mu Vzpomínky podobají až moc), chvíli generační výpověď mileniálek řešících vztah k vlastním matkám, k tělu či k partnerům à la Mieko Kawakami. Environmentální téma úhořů se postupně přesouvá do symbolické a bohužel vlastně ne až tak originální roviny.

Cima si zaslouží uznání za to, jak dokáže všechna témata knihy balancovat, vzájemně propojovat a pointovat. Má to, co drtivé většině českých autorů chybí: cit pro stavbu příběhu, pro načasování. Není pochyb, že spoustě čtenářů bude nový román Anny Cimy imponovat nejen pro svůj vhled do složité japonské kultury, ale i pro výjimečné postavení na domácí literární scéně. Tak promyšlené vyprávění se u nás moc nenosí.