Recenze: Zlatá éra romantické komedie je na chvilku zpátky. I s Robertsovou

Dává proto smysl, že tvůrci aktuální Vstupenky do ráje cílí spíš na diváky a divačky střední generace, kteří z romantických komedií před třiceti lety udělali jeden z nejvýdělečnějších žánrů. Patrné to není jen z obsazení Julie Roberts a George Clooneyho, dvou devadesátkových ikon, ale i z důslednosti, s jakou film naplňuje klasické romcomové schéma.

Clooney a Roberts hrají Davida a Georgii. Pár workoholiků dvacet let po rozchodu zdánlivě nespojuje nic jiného než jejich dcera. Když jim Lily (Kaitlyn Dever) oznámí, že se na Bali zamilovala do tamějšího pěstitele mořských řas a chystá svatbu, vyrážejí na záškodnickou misi. Nechtějí, aby jejich potomek udělal stejnou chybu, jako kdysi oni dva. Zamilovali se do sebe na vysoké a rozvedli se hned po narození dítěte.

Na malebném indonéském ostrově, prezentovaném à la kýčovitá reklamní videa cestovních kanceláří, ale David a Georgia zjišťují, že si nejsou zcela lhostejní. Do jejich komunikace pozvolna vedle jízlivých poznámek proniká i něha a starostlivost. Než si ale znovu zamilovaně pohlédnou do očí, bude Georgia muset setřást svého mladého ctitele Paula, rovněž přicházejícího s nabídkou sňatku.

Režisér Ol Parker sází na podobné ingredience jako ve svém muzikálu Mamma Mia! Here We Go Again. Nádherné lokace, kde byste chtěli trávit dovolenou, mezigenerační neshody, a dokonce i jeden (opilecký) taneček. Naštěstí žádné songy od ABBY. Byť byl film kvůli covidu a daňovým úlevám natáčen v Austrálii, ne na Bali, rozhodně nevypadá lacině. Přispívají k tomu časté záběry z dronu, dynamická kamera dávající vyniknout herecké akci a interakci nebo využívání split screenu a stíraček, postupů rovněž upomínajících ke zlaté éře Hollywoodu. Mnohem míň energie v sobě bohužel má scénář.