Tenkrát na Sibiři. Britský historik sepsal příběh legionářů povrchně

Ani globální historik, proslavený hlavně pracemi o druhé světové válce, proto nemohl legie přehlédnout. V knize se nejprve dotkl bitvy u Zborova v červenci 1917, kdy československá brigáda ruské armády poprvé a naposled zasáhla do bojů na východní frontě. Větší zájem už věnoval tomu, že „na podzim 1917, když se ruská armáda rozpadla, zůstali Češi soudržní a udrželi disciplínu“. V chaotických časech, když se moci v Rusku chopili „rudí“, tedy bolševici, znamenal čtyřicetitisícový vojenský sbor nepřehlédnutelnou sílu.

Přesto, pokud jde o Čechy, jejich „eurasijskou“ anabázi téměř ignoruje. Na jedné straně nešetří superlativy: „Velcí, mladí, dobře vypadající vojáci se objevili na ulicích, jednotně oděni v šedé pláště s červenobílými stužkami na čapkách,“ cituje jednoho z ruských kronikářů. Ovšem bitvy legionářů s rudými se do sedmisetstránkového svazku nedostaly. Třeba slavné tažení českého generála Radoly Gajdy z Omska do Irkutsku a za Bajkal, při kterém rozprášil bolševickou středosibiřskou armádu, odbývá větou o tom, že „Gajdovi Češi a kozáci obsadili 11. července 1918 Irkutsk, aniž narazili na významný odpor“.

Zmiňuje pouze ty konkrétní bitvy, kde sice účast Čechů připouští, ale zásluhy může připsat někomu jinému. Za dobytí Simbirsku (dnes rusky Uljanovsk) a Kazaně na přelomu července a srpna 1918, případně Permu následujícího prosince, historik chválí plukovníky ruské „bílé“ armády Vladimira Kappela a Anatolije Pepeljajeva, kteří ovšem byli ve zmíněných případech pod českým velením. „Vladivostok ovládli spojenci lstí,“ píše Beevor. A míní tím Američany, Brity a Japonce, kteří ovšem do města dorazili až v době, kdy odtud legionáři bolševiky vyhnali.

Proto už nepřekvapí, že se Beevor nezmiňuje o účasti českých politiků a vojáků při vzniku všeruské prozatímní vlády v Ufě, kterou uznaly západní mocnosti a která se stala ústavní alternativou bolševické moci v Moskvě. Neuvádí ani to, že 30 až 40 tisíc Čechů tvořilo větší část bílé armády, která držela proti přesile rudých frontu mezi Volhou a Uralem. Přímo se vymezuje proti svědectví německých historiků, podle kterých česká kontrola nad magistrálou zabránila v létě 1918 přesunu více než půl milionu německých a rakouských zajatců přes Rusko do Evropy, a tím i na západní frontu do Francie.