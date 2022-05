Ukrajinská autorka, která našla azyl v Česku: „Jediné, co zbývá, je žít“

Pokud mě napadají nějaká slova, vůbec nejsou o tvorbě. Jsou to slova podpory, soucitu a lítosti. Slova o ztracených nadějích a zničených iluzích. Jsou to slova o zoufalství a síle, o bolesti a radosti.

Tato válka mi vzala to nejcennější: mír a pocit domova. Ano, to je to, co jsem hledala posledních osm let.